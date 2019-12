Serbia va continua campania pentru retragerea recunoaşterii Kosovo &"Serbia va continua campania pentru retragerea recunoasterii independentei Kosovo, deoarece multe state si-au dat seama ca decizia de recunoastere a fost prematura&", a declarat seful diplomatiei sârbe, Ivica Dacic, potrivit Tanjug, citat de Rador.



&"Aceste state au probleme similare cu Serbia în ce priveste suveranitatea si integritatea teritoriala si sustin o solutie de compromis, dar între timp retrag sau suspenda decizia anterioara de recunoastere a Kosovo&", a afirmat Dacic, adaugând ca aceste state se confrunta cu mari presiuni.



Diplomatul sârb… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Turciei la Stockholm, Hakki Emre Yunt, a anuntat ca nu va participa la ceremonia de decernare a premiilor Nobel din cauza scriitorului austriac Peter Handke, care a negat genocidul din Bosnia si Herțegovina si si-a exprimat cu fiecare ocazie admiratia pentru fostul lideri sîrb Slobodan…

- Exista un plan pentru ca Serbia și Rusia sa produca arme împreuna, precum și sisteme de lupta mai complexe, a declarat pentru „Sputnik” ambasadorul Serbiei în Rusia, Miroslav Lazanski, citat de b92, menționeaza Rador.Diplomatul sârb a facut aceste afirmatii dupa…

- Biserica ortodoxa in Kosovo, fosta provincie a Serbiei (foto: Euractiv.com) Republica Nauru, din Oceanul Pacific, a decis sa retraga recunoasterea independentei Kosovo si a anuntat ca va intrerupe toate contactele diplomatice pe care le-a avut cu acesta fosta provincie a Serbiei. Anuntul a fost facut…

- DAVIS CUP // Imagini de-a dreptul emoționante au avut loc la finalul intalnirii din sferturile Cupei Davis dintre Serbia și Rusia, in care sarbii au pierdut la limita in meciul decisiv de dublu. Deși au beneficiat de 3 mingi de meci in tie-break-ul ultimului set, Novak Djokovic și Viktor Troicki au…

- Kremlinul este convins ca nimic nu poate distruge relatiile dintre Rusia si Serbia, in pofida faptului ca presedintele Serbiei, Alekandar Vucic, a deschis o ancheta privind inregistrarea din care rezulta ca un agent rus de informatii plateste un agent sarb de informatii. "Relatiile cu Serbia sunt de…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” a gazduit workshop-ul international cu titlul: „Power and Borders in the New World Order – Working on Solutions to Improve the Efficiency of the Neighbouring Instruments: CBC, ENI, etc.”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Relatii Internationale…

- ​Bulgaria a refuzat sa acorde viza noului atasat militar propus de Moscova. "Din cauza avizului negativ dat de un organism implicat în procesul de emitere a vizelor pe termen lung pentru diplomati, nu va fi acordata o asemenea viza unui cetatean rus aflat în prezent în Rusia,…