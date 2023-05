Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, la cateva zile dupa atacul de la scoala din Belgrad, soldat cu noua morti, relateaza Reuters.Serbia este in stare de soc dupa doua atacuri sangeroase: masacrul de miercuri de la scoala din Belgrad si atacul de joi, dintr-o zona rurala…

- Comunitatea sarba din Romania urmarește cu ingrijorare atacurile armate din Serbia, acolo unde un tanar de 21 de ani a omorat opt oameni și a ranit 14, iar un copil de 13 ani a ucis opt elevi și un paznic.

- UPDATE: Autorul atacului armat de joi seara a fost reținut de polițiștii sarbi. Potrivit informațiilor din presa sarba, el se ascunsese, dupa atac, intr-o padure din apropierea localitații unde a avut loc atacul. Din primele informații, conflictul ar fi izbucnit noaptea trecuta, in curtea unei școli.…

- Serbia, unde un elev de gimnaziu a deschis miercuri focul asupra colegilor sai de clasa, are o cultura a armelor de foc adanc inradacinata, dar si un regim strict de control al acestor arme, relateaza Reuters.

- In școala primara de la „Vladislav Ribnikar” din Vracar, in aceasta dimineața, in jurul orei opt, -sau auzit mai multe focuri de arma. Potrivit primelor... The post Noua morți intr-un carnagiu la o școala din Serbia. Inarmat cu cinci incarcatoare pline, un elev a „semanat” moartea printre colegii lui…

- In aceasta dimineața, a avut loc un atac armat la o școala din Belgrad. Un agent de securitate a murit, iar cinci copii au fost raniți. Potrivit polițiștilor, un elev din clasa a șaptea a deschis focul cu arma tatalui sau pe care a furat-o de acasa. Conform mirror.com, Ministerul sarb al Afacerilor…

- Atacurile cu rachete efectuate in noaptea de joi spre vineri impotriva Ucrainei „apropie” Rusia „de esec si de pedeapsa”, a reacționat vineri dimineața presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitand „o riposta” din partea lumii.

- Guvernul Serbiei a reiterat miercuri ca nu a livrat si nici nu va livra arme Ucrainei si a calificat drept "minciuna" continutul unuia dintre presupusele documentele secrete ale Pentagonului ajunse in online zilele acestea si care afirma contrariul, transmite EFE.