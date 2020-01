​Serbia şi Kosovo au convenit să reia zborurile comerciale directe, întrerupte în 1998 Serbia si Kosovo au convenit luni reluarea zborurilor comerciale directe între Belgrad si Pristina, dupa doua decenii de întrerupere, în cadrul unui acord mediat de SUA vizând impulsionarea normalizarii relatiilor între cele doua parti, scrie Agerpres citând Reuters.



Zborurile directe au fost întrerupte în 1998, odata cu izbucnirea în Kosovo a conflictului între insurgentii albanezi si fortele de securitate ale Belgradului.



Acordul de luni a fost semnat în sediul ambasadei SUA la Berlin.



&"Acest eveniment marcheaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serbia si Kosovo au convenit luni reluarea zborurilor comerciale directe intre Belgrad si Pristina, dupa doua decenii de intrerupere, in cadrul unui acord mediat de SUA vizand impulsionarea normalizarii relatiilor intre cele doua parti, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zborurile directe…

- Robert O’Brien, consilierul pentru Securitate Naționala al Casei Albe, a declarat ca Statele Unite și-au manifestat disponibilitatea de a relua discuțiile cu Phenianul, intrerupte in luna octombrie, ca urmare a impasului in tratativele dintre cele doua parți, potrivit Mediafax.ro."I-am contactat…

- Deputatii britanici se pregatesc sa dea joi unda verde Brexitului la 31 ianuarie, care va deschide o pagina alba dificil de umplut in relatiile tumultuoase dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Majoritatea zdrobitoare de care dispune Boris Johnson in urma alegerilor…

- Presedintele Donald Trump si sotia sa au fost lasati sa astepte in picioare in fata resedintei premierului Boris Johnson, ieri, in frig, din cauza unei gafe jenante de protocol, scrie adevarul.ro. Citeste si Klaus Iohannis, despre summitul NATO: Voi sublinia importanta regiunii Marii Negre.…

- Procesul de integrare a Balcanilor Occidentali in Uniunea Europeana trebuie sa fie accelerat, a apreciat vineri comisarul european desemnat pentru extindere si politica de vecinatate, Oliver Varhelyi, care a promis ca se va concentra pe o propunere de lansare a negocierilor de aderare cu Albania si…

- Statele membre si Parlamentul European au reusit sa ajunga luni seara la un acord privind un buget de 168.7 miliarde de euro pentru anul 2020, a anuntat intr-un comunicat Grupul Partidului Popular European (PPE), informeaza marti AFP. "Avem un acord", a confirmat pe Twitter si presedintia finlandeza…

- ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile populatiei - servicii medicale, politie, nivel de trai, mediu'', a scris miercuri pe Twitter premierul conservator Boris Johnson, dupa ce in ajun parlamentul de la Londra a sustinut cererea lui de organizare a alegerilor anticipate pe 12…

- Consiliul Uniunii Europene a fost de acord cu amanarea Brexit ului pentru 31 ianuarie 2020, a anuntat presedintele Consiliului, Donald Tusk, intr-un mesaj postat pe Twitter, luni, potrivit b1.ro. Data de 31 ianuarie 2020 nu este, insa, chiar fixa. Conform unui document consultat de The Guardian, Marea…