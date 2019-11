Serbia, Albania şi Macedonia de Nord fac un Mini Schengen în Balcani Negocieri la Ohrid pentru crearea asa-numitului Mini Schengen sau Micul Schengen în Balcani au avut loc în weekend-ul care a trecut cu participarea liderilor de stat din Serbia, Macedonia de Nord si Albania - presedintele Aleksandr Vucic si premierii Zoran Zaev si Edi Rama. Acest lucru se întâmpla în urma refuzului UE de a da o data de începere a negocierilor de aderare pentru Ohrid si Tirana, potrivit Rador care citeaza Mediapool.



"Discuțiile de pâna acum sunt foarte bune. Primul acord vizibil va fi trecerea mai ușoara a punctului de control… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

