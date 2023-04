ȘERBAN VASILE: „Opera este un limbaj internațional” Baritonul Șerban Vasile are 38 de ani, iar talentul sau l-a dus de la New York la Tokyo. Are trei fiice și discuția despre ele il emoționeaza și ii aduce o stralucire aparete pe chip. La fel cum special il face și modestia de a considera ca in cariera trebuie sa urci treptat. S-a mutat la Timișoara, pentru Opera. L-am prins la București, cateva ore, pentru acest interviu despre parcursul sau in muzica, intalnirea cu Ricardo Muti, cu marile scene și cu principiile profesionale. – Familia in care te-ai format nu anticipa ca tu sa ai o cariera in muzica. Parinții tai nu sunt muzicieni. Insa ai descoperit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Romilor, Libertatea publica povestea Rowenei Marin, o tanara de 35 de ani, care provine dintr-o familie de romi argintari și care astazi lucreaza in New York, in echipa de dezvoltare a Google.In ianuarie anul acesta, Rowena Marin a publicat „Who am I in the world?”, cartea in…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai grave situatii din Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia locala de medicamente, dupa ce 15 situri de fabricatie de substante active au fost inchise „fara o analiza a efectelor”, sustine Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai grave situatii din Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia locala de medicamente, dupa ce 15 situri de fabricatie de substante active au fost inchise „fara o analiza a efectelor”, sustine Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania…

- Ea a ramas cunoscuta pentru cariera de compozitoare si de solista A inceput sa predea canto muzica usoara la Scoala Populara de Arta din Bucuresti, in anul 1990 A jurizat mai multe concursuri din tara si strainatate. Amintim aici de: Festivalul "Flori de mai" Calarasi , Festivalul "Ursuletul de Aur"…

- Cel mai important eveniment dedicat sculpturii din Romania isi deschide portile la Iasi. Luna sculptorilor romani se desfasoara in perioada 19 februarie – 19 martie 2023, cu ocazia celebrarii a 147 de ani de la nasterea lui Constantin Brancusi. Vor fi 11 expozitii care vor reuni peste 185 de sculpturi.…

- Conform unui comunicat al Aeroportului Internațional Bacau, au avut loc primele intalniri cu operatorii aerieni din Romania Air Connect și Fly Lili. Air Connect planifica operarea curselor regulate din București, Cluj-Napoca, Baia Mare, Constanța, Suceava, Targu Mureș, Oradea, Sibiu, Timișoara cu aeronava…

- Legendara formație Timpuri Noi rediteaza albumul cu același titlu, dupa 30 de ani. Discul ce a facut celebre mai multe personaje muzicale precum ”Stan”, ”Luca”, ”Tanța” ori ”Vecina” a transformat trupa in cea mai popular grup rock al anilor ’90. Dan Iliescu& Co. sarbatoresc in mod original și pe fostul…

- ”Dezvoltatorii au livrat anul trecut aproximativ 100.000 de metri patrati de spatii de retail, 80% reprezentand parcuri de retail, Bucuresti, Timisoara, Pitesti, Turda, Baia Mare, Slatina, Miercurea Ciuc fiind printre orasele care au beneficiat de astfel de investitii. Livrarile vor creste semnificativ…