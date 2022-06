Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de urmarire penala și un ofițer de investigație au fost surprinși astazi la locul perchezițiilor in dosarul kuliokului, cu o mașina cu numere transnistrene. Imaginile au fost publicate de TV8.

- Caz șocant in Thailanda! Un barbat nu a putut accepta faptul ca partenera sa s-a stins din viața, așa ca i-a pastrat trupul neinsuflețit timp de aproximativ 21 de ani in casa. Avea de gand sa țina cadavrul in locuința pana in momentul in care și el se stinge din viața. Iata cum s-a descoperit totul!

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiști de la noi. Acesta are o relație destul de stransa cu finul lui, pentru ca așa l-a prezentat publicului larg, și petrec destul de mult timp impreuna. Chiar de curand, Bogdan de la Ploiești a fost surprins de Paparazzi Spynews.ro,…

- Refugiații care s-au stabilit in Romania se straduiesc sa-și gaseasca un loc in comunitate. Iar romanii fac tot ce pot ca sa le indulceasca viata, mai ales acum, in perioada sarbatorilor - de la ateliere de gatit bucate tradiționale ucrainene, la daruri de Florii, mai ales

- CARANSEBES – Potrivit Poliției județului, miercuri, 16 martie, barbatul de 44 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Caransebeș, fiind cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție, pentru violența in familie și amenințare! Deși pe numele sau era emis acel ordin de protecție inca…

- Doinița Oancea a lasat la o parte grijile și nu a putut spune „nu” unei ieșiri in oraș. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins apropieri suspecte intre ea și Vincenzo Aiello, fostul concurent de la Chefi la Cuțite. Cei doi au profitat din plin de timpul petrecut la un restaurant…