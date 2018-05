Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca, in ceea ce priveste suspendarea sefului statului, "mai exista undeva o farama de luciditate", pentru ca "lucrurile sa nu scape de sub control" referitor la un alt demers - suspendarea premierului Viorica Dancila. El a reafirmat luni ca suspendarea…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca miza social-democratilor nu este suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dar a tinut sa avertizeze ca nu vor sta ”cu mainile incrucisate”. ”Nu asta (suspendarea - n.r.) este miza noastra. Deci nu asta e miza noastra. Acum, mai important…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- "Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actioneaza impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar…

- Liviu Dragnea il avertizeaza pe Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere penala impotriva sa și a premierului Viorica Dancila! Intrebat, la Romania TV, daca PSD va declanșa suspendarea președintelui Klaus Iohannis in cazul in care acesta va decide, la randu-i, suspendarea premierului…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.