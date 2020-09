Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a luat contact cu Luis Antonio Tagle, cardinalul filipinez de la Vatican care a fost recent testat pozitiv cu coronavirus. Starea de sanatate a Subernaului Pontif este constant supravegheata, anunța Vaticanul. „Papa este supravegheat constant.(…)Cu totii suntem expusi riscului, cred ca…

- Fata de raportarea de miercuri au fost inregistrate inca 1.000 de cazuri, relateaza AFP. Miercuri, au fost depistate 3.776 de cazuri, in total intr-o saptamana au fost raportate 18.638 de cazuri. Intre 11 si 17 august, au fost efectuate 64.170 de teste in tara, cu o rata de pozitivitate de 3,3%,…

- Purtarea mastii va fi obligatorie de luni în unele zone foarte frecventate din Paris si regiunea pariziana, au anuntat sâmbata într-un comunicat autoritatile locale, citate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Toti indicatorii arata ca virusul circula din nou mai activ în…

- Planul prevede alocarea a 52 de milioane de euro pentru masuri de curatenie si igiena. Pauzele de pranz si orele de incepere a cursurilor ar putea fi esalonate, dar purtarea mastilor nu va fi obligatorie in timpul cursurilor. De asemenea, vor fi recrutati, suplimentar, sute de profesori si…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Tinand cont de cresterea cazurilor de COVID-19 in randurile populatiei belgiene, premierul Sophie Wilmes a anuntat joi seara ca incepand de sambata purtarea mastii in "orice loc care este foarte frecventat". Astfel sunt vizate pietele, hotelurile, restaurantele, cafenelele si…

- Autoritatile din Turkmenistan le-au recomandat luni locuitorilor sa poarte masca impotriva prafului si sa respecte o distanta sociala, insistand in acelasi timp ca aceasta tara din Asia Centrala ramane ferita de pandemia de coronavirus, relateaza AFP.

- Asociația Presei din Brazilia a anunțat ca il va da in judecata pe președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, dupa ce acesta i-a expus pe jurnaliști infecției cu noul coronavirus pentru ca și-a dat jos masca in timpul unei conferințe de presa, relateaza CNN.

- Actorul american Tom Hanks este dezamagit de masurile adoptate de autoritati in lupta cu noul coronavirus. El face apel la solidaritate in randul americanilor pe fondul pandemiei. „Nu am nici un respect pentru cei care nu poarta masca”, a spus actorul, potrivit Mediafax.Actorul Tom Hanks a…