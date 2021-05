Sepsi – „U“ Craiova 2-0 / Dan Nistor: „Nu s-a terminat lupta la titlu!“

Universitatea Craiova a pierdut la Sfantu Gheorghe, 0-2 cu Sepsi, dar lupta pentru titlu nu pare incheiata pentru unii dintre jucatorii lui Marinos Ouzounidis. Dan Nistor, care va implini maine 33 de ani, nu-și explica nereușitele din ultimul timp, dar nu abandoneaza. „Din punctul meu de vedere, nu s-a terminat lupta la titlu. Cat mai avem șanse, vom lupta pana la final. Nu ne putem da batuți. Am avut la 0-0 acea ocazie a lui Ivan. Daca marcam, alta era soarta acestei partide. Din pacate, nu am marcat și am primit gol din acea faza fixa. Am intrat la pauza cu deficit de un gol, iar in a doua repriza…