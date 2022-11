Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, a debutat cu victorie in grupa E din FIBA EuroCup, scor 76-75 (38-37), cu formatia israeliana Elitzur Holon. Principalele marcatoare ale partidei disputate in Arena Sepsi au fost Jespersen, 26 puncte pentru gazde, respectiv Simms, 28…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins formatia israeliana Elitzur Holon cu scorul de 76-75 (14-18, 24-19, 17-18, 21-20), miercuri seara, pe teren propriu, in primul sau meci din Grupa E a competitiei feminine de baschet EuroCup. Scorul era egal cu 2 minute si 39 de secunde inainte de final, 68-68,…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, nu a reușit sa se califice pe tabloul principal al Euroligii, cea mai importanta competiție continentala inter-cluburi. Fetele pregatite de bosniacul Zoran Mikes au pierdut in fața lui Olympiakos, scor 54-73, și au caștigat in fața Stelei…

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va evolua in grupele FIBA EuroCup la baschet feminin, dupa ce a ratat calificarea in grupele Euroligii la turneul preliminar de la Belgrad, in care s-a clasat pe locul secund, potrivit Agerpres.Campioana Romaniei a fost surclasata in primul meci de Olympiakos Pireu cu 73-54,…

- FC Argeș s-a calificat in turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal feminin dupa ce s-a impus cu 5-1, in confruntarea de duminica, de pe propriul teren, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Citește și: City managerul Lucrețiu Tudor și-a dus tatal la derby-ul AC Milan-Juventus Golurile formației pregatite de Mihai…

- Beșiktaș, TFSE-MTK și CSM Alexandria vor fi oaspetele clubului din Covasna la Cupa Sepsi, la aniversarea a zece ani de activitate Vineri și sambata, la Sfantu Gheorghe va avea loc Cupa Sepsi la baschet feminin. Campioana Romaniei, Sepsi-SIC, le va avea ca oaspete pe Beșiktaș (Turcia), TFSE-MTK (Ungaria)…

- Sepsi - Rapid | Covsanenii au deschis scorul la Sfantu Gheorghe dupa un penalty dictat cu ajutorul VAR. Pentru ca Andrei Chivulete sa arate punctul cu var, partida a fost intrerupta aproximativ 6 minute. In minutul 15, dupa un corner, pe linia careului aparat de Horațiu Moldovan a existat un duel intre…

- Sepsi - Rapid | Fanii celor doua echipe au scandat pentru țara favorita inca din startul meciului. Cei de la Sepsi au cantat versurile melodiei Nelkuled, care ii apartine lui Ismeros Arcok, acesta fiind un imn neoficial al maghiarilor din intreaga lume. Printre versuri se regasesc: „Spunem același lucru…