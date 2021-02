Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin, dupa ce a invins-o pe CS Universitatea Cluj-Napoca cu scorul de 83-55 (20-20, 21-15, 21-14, 21-6), in finala disputata duminica seara, in Sala LPS din Satu Mare. Sepsi SIC si-a trecut in palmares a saptea sa Cupa a Romaniei,…

- Satu Mare este gazda turneului Final 4 al Cupei Romaniei la baschet feminin. Semifinalele se disputa astazi, pe 20 februarie, Agronomia București – Universitatea Cluj-Napoca (ora 16.00) și Sepsi SIC Sf. Gheorghe – CSM Satu Mare (ora 19.00). Finala va avea loc duminica, de la ora 18.00. Meciurile vor…

- Turneul final al Cupei Romaniei la baschet feminin se va desfasura in municipiul Satu Mare, in perioada 20-21 februarie, la start urmand sa fie prezente echipele CSM Satu Mare, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe, Universitatea Cluj-Napoca si Agronomia Bucuresti, informeaza Federatia Romana de Baschet. Imediat…

- Editia 2020-2021 a turneului Final 4 al Cupa Romaniei la baschet feminin se va desfasura in perioada 20-21 februarie, la Satu Mare, a anuntat, joi, Federatia Romana de Baschet. "Astazi, la sediul FRB, a avut loc sedinta de atribuire a organizarii FINAL 4 Cupa Romaniei, feminin, sezonul…

- Naționala feminina de baschet a Romaniei va disputa, in 4 și 6 februarie, la Istanbul, ultimele doua jocuri din campania de calificare pentru Campionatul European. Printre jucatoarele convocate la lotul național in vederea meciurilor cu Cehia și Italia se numara doua componente ale echipei Sepsi Sf.…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CSM Satu Mare, cele mai bune echipe ale campionatului, au continuat duelul de la distanta si in meciurile jucate duminica in Liga Nationala de baschet feminin. Ambele au obtinut victoria cu numarul opt in acest sezon intern si se afla in fruntea clasamentului. ACS Sepsi…

- Formația covasneana s-a impus, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 99-43, in fața echipei Phoenix Constanța, intr-un meci din Liga Naționala de baschet feminin. Este cea de-a 7-a victorie consecutiva pentru Sepsi Sf.Gheorghe, care conduce in clasament cu 14 puncte. Șapte victorii a acumulat…

- FCC Baschet Arad a reusit scorul primei etape a Ligii Nationale de baschet feminin, 101-30 cu CSU Rookies Oradea, vineri, la Satu Mare. Ildiko Mirne Nagy a realizat 20 de puncte si 9 recuperari, Angela Lou Beadle a avut 19 p, 3 rec, Jefimija Karakasevic 17 p, iar Dora Ardelean 17 p, 4…