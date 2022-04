Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet femininin Sepsi Sfantu Gheorghe a cucerit titlul national si in 2022, dupa al cincilea meci, decisiv, din finala Ligii Nationale, cu FCC Baschet Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia FCC Baschet UAV Arad, scor 76-61 (48-27), in primul meci din cinci programate in finala Ligii Nationale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, este prima finalista a Ligii Nationale, dupa ce a eliminat luni, in deplasare, formatia Phoenix Constanta, in al treilea meci din cinci programate in semifinalele competitiei, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe SCM Craiova, cu scorul de 30-22 (19-8), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prima etapa a fazei a doua a Diviziei A1 la volei feminin a avut drept cap de afiș duelul dintre CSM Targoviște și CSO Voluntari, din grupa locurilor 1-4. Campioana s-a impus cu scorul de 3-0, dar toate seturile au fost caștigate la 23, ceea ce demonstreaza foarte bine echilibrul […] Articolul CSM TARGOVIȘTE,…

- Campioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, pe teren propriu, formatia SCM Ramnicu Valcea, scor 32-19 (13-10), in meci contand pentru etapa a 17-a a Ligii Nationale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul CS Rapid Bucuresti a fost invins de SCM Gloria Buzau cu scorul de 30-25 (10-8), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campioana CSM Targoviste a urcat pe primul loc in Divizia A1 la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 3-0 (25-5, 25-17, 25-15), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a. CSM, condusa de Darja Erzen, Maria Iordanova si Leah Meyer, fiecare cu…