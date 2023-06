Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea ultimelor doua editii ale Cupei Romaniei la fotbal, a anuntat, joi, pe pagina sa de Facebook, ca jucatorii Radoslav Dimitrov, Anass Achahbar si Enriko Papa nu mai fac parte din lotul sau.

Bulgarul Dimitrov, in varsta de 34 de ani, a fost timp de patru ani unul dintre jucatorii de baza ai echipei covasnene, iar in sezonul recent incheiat a adunat 27 de prezente in Superliga, conform Agerpres.

