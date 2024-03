Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești și Sepsi se intalnesc vineri, de la ora 20:00, intr-unul dintre meciurile cu miza ale ultimei etape din sezonul regulat. Partida de pe „Ilie Oana” va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 4, PrimaSport 5 și Orange Sport 2. Doar covasnenii mai spera la play-off, „lupii galbeni”…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și FC Voluntari se intalnesc luni, de la ora 17:00, in penultimul meci al etapei #29 din Superliga. Partida din Covasna va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Digi 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #29 din Superliga. Intalnire cu mize…

- FCSB și Petrolul Ploiești se infrunta duminica, de la ora 20:30, intr-o confruntare din penultima runda a sezonului regulat. Duelul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Digi 1 și Orange 1. Reporterii GSP prezenți la stadion vor transmite in timp real cele…

- Oțelul și CFR Cluj se infrunta in cadrul rundei cu numarul 28 din Superliga Romaniei. Partida incepe la 21:00 și este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Orangesport 1, Primasport 2 și Digisport 1. ...

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj se infrunta duminica dupa-amiaza, de la ora 14:00, intr-o confruntare din runda #27 din Superliga. Duelul din Covasna va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Digi 1 și Orange 1. Rezultatele, marcatorii și programul etapei #27 din Superliga.…

- FCSB o infrunta pe FC Botoșani duminica, de la ora 20:00, intr-o confruntare din runda #27 din Superliga. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 1, PrimaSport 1 și Orange 1. Rezultatele, marcatorii și programul etapei #27 din Superliga. Duel dezechilibrat la prima…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Farul Constanța se intalnesc luni, de la ora 17:30, intr-o confruntare din runda #26 din Superliga. Partida, una cu implicații in lupta pentru play-off, va fi liveTEXT&AUDIO pe GSP.ro și in direct la Prima 1, Digi 1 și Orange 1. ...

- Hermannstadt și Petrolul se dueleaza in aceasta dupa-amiaza, de la 18:15, in primul meci al zilei din Superliga. Partida de la Sibiu va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Orange 1 și Digi 1. Programul, marcatorii și rezultatele etapei #25 din Superliga Duel cu gandul la play-off in…