Separatiștii își fac de cap! Chișinăul tace. Cei doi angajați ai IP Dubăsari, au fost eliberați Cei doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubasari, reținuți de forțele neconstituționale, în timp ce se aflau pe teritoriul regiunii separatiste al Republicii Moldova, au fost eliberați. Aceștia au revenit acasa, în siguranța. Autoritațile, în continuare, documenteaza cazul și stabilesc motivul reținerii. Amintim ca doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubasari au reținuți în timp ce se aflau pe teritoriul regiunii transnistrene. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre Ion Țarna, șeful Secției investigarea Infracțiunilor din cadrul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai Inspectoratului de Politie Dubasari au fost retinuti ieri,15 iulie, de fortele transnistrene. Ei fost opriti in trafic de catre reprezentanti ai „mgb”-lui, pe drumul intre Dorotcaia si Grigoriopol, apoi dusi cu forta la sediul „mgb”-ului din Grigoriopol, transmite IPN.

- Cei doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubasari, reținuți ieri de forțele neconstituționale, in timp ce se aflau pe teritoriul regiunii transnistrene al Republicii Moldova, au fost eliberați. Aceștia au revenit acasa, in siguranța. Autoritațile, in continuare, documenteaza cazul și stabilesc…

- Cei doi ofițeri de la IP Dubasari au fost opriți in trafic de catre reprezentanții „mgb”-ului pe drumul intre Doroțcaia și Grigoriopol, apoi duși cu forța la sediul din Grigoriopol al acestei structuri. Detaliile se regasesc intr-un comunicat emis de catre Comisia Unificata de Control. „Incidentul grav…

- Doi angajați de la Inspectoratul de Poliție Dubasari au fost reținuți astazi, 15 iulie, de forțele transnistrene. Autoritațile de la Chișinau intreprind toate masurile pentru eliberarea celor doi cetațeni.

- Un șef de secție din cadrul IP Dubasari, dar și un ofițer de investigații din cadrul aceluiași inspectorat, ar fi fost reținuți cu puțin timp in urma de catre milițienii separatiști din stinga Nistrului. Este vorba despre Ion Țarna, șeful Secției investigarea infracțiunilor din cadrul Inspectoratului…

- Procurorii DNA fac, miercuri dimineața, percheziții la locuința liderului sindicatului de la Metrou Ion Radoi și la sediul sindicatului. Potrivit DNA, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni…

- Comisia Unificata de Control s-a intrunit, asazi, la Bender, insa, ședința ordinara a CUC a fost amanata pentru saptamana viitoare, deoarece ordinea de zi nu a fost aprobata dupa ore intregi de dezbateri.

- PodcasturiVacanța de Paște 2021: Va fi sau nu prelungita? Elevii din toata țara se afla in vacanța pana in data de 10 mai inclusiv. Autoritațile luau anterior in calcul și prelungirea vacanței de primavara, in contextul situației epidemiologice din țara. Șeful adjunct al Direcției Asistența…