- Transnistria se afla in pragul unei crize umanitare din cauza deficitului de gaze naturale. Declarația a fost facuta de așa-zisul ministru al Dezvoltarii Economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care a anunțat mai multe masuri pentru a economisi energie și gaze naturale, precum asigurarea locuitorilor…

- Așa-numitul prim-ministru al regiunii transnistrene, Alexander Rozenberg, a declarat ca Tiraspolul a avut un scenariu prin care care zona separatista sa sa fie asigurata direct cu gaze naturale de la Gazprom, insa incercarea a eșuat, acuzand Moldovagaz ca blocheaza procesul. In reacție, șeful companiei…

- Separatiștii de la Tiraspol susțin ca deficitul de gaze in regiune a atins cifra de 55 de milioane de metri cubi, iar in cazul in care „Gazprom” va sista livrarile de gaze pentru Republica Moldova, atunci Centrala de la Cuciurgan va asigura cu energie electrica doar locuitorii din raioanele de est ale…

- Concernul rus Gazprom a anunțat așa-zisele autoritați de la Tiraspol despre micșorarea volumului de gaze naturale livrate autonomiei cu 30% in luna octombrie și 40% - in luna noiembrie. Subiectul respectiv a fost discutat luni, 17 octombrie, la ședința prezidata de liderul separatist, Vadim Krasnoselski,…

- Avand in vedere demararea lucrarilor de modernizare a retelei termice de transport, lucrari ce se desfasoara in cadrul proiectului "Reabilitarea retelelor termice primare transport a energiei termice din Municipiul Constanta Etapa 1", incepand cu data de 17.10.2022, ora 08:00, se va opri furnizarea…

- Moldovagaz nu este alter ego-ul Republicii Moldova, așa ca datoria pe care o are distribuitorul de gaze naturale catre Gazprom nu reprezinta datoria cetațenilor. Astfel de declarație a fost facuta de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, prin intermediul unei postari pe Telegram . Acesta a ținut sa puna capat…

- Așa-zisul ministru de externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, schimba macazul. Daca anterior dadea vina pe Ucraina pentru exploziile produse in regiunea separatista in ultimele luni, acum acesta acuza serviciile secrete moldovenești ca ar sta in spatele provocarilor. Declarația a fost facuta intr-un…

- Liderii organizației criminale separatiste anunța ca este suparat pe Chișinau pentru ca oficialii din stanga Nistrului sunt verificați mai minuțios la Aeroport. Șeful așa-numitului minister de Interne din Transnistria, Vitalii Ignatiev, susține ca ar fi vorba despre „percheziții și presiuni”. Declarația…