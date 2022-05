Stiri pe aceeasi tema

- La aproximativ doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova.Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova vor fi reprezentate in viitor de politiciana…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, duminica, ca 100 de persoane au fost evacuate din uzina Azovstal. Salvatorii au scos de sub daramaturi copii și batrani care se ascundeau in subsolurile fabricii. Regimentul Azov a publicat o filmare cu operațiunea de salvare, potrivit ziarului Pravda.…

- In timp ce la Moscova generalul Mihail Mizințev, „Macelarul de la Mariupol”, anunța un armistițiu convenit cu trupele ucrainene din Batalionul Azov care apara uzina Azovstal, Eduard Basurin, reprezentantul miliției din autoproclamata Republica Populara Donețk spunea ca a inceput atacul final asupra…

- „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o facem”, a spus el intr-un mesaj video transmis luni seara.„Sunt sigur ca vom primi aproape tot ce avem nevoie. Insa nu doar ca se pierde timp, dar se pierd si vieti ale ucrainenilor. Vieti care nu se mai…

- Fostuk campion mondial la box la categoria grea susține ca militarii ruși vor incerca din nou sa ocupe capitala Ucrainei.„Faptul ca inamicul s-a retras din Kiev nu inseamna ca el a renunțat la intenția de a ocupa capitala. De aceea, nu trebuie exclusa o viitoare incercare a orcilor de a lua Kievul timp…

- Analistul de securitate și aparare Michael Clarke susține ca este posibil ca Rusia sa fi descris faptul ca trupele sale parasesc Kievul drept o „retragere strategica”, dar este o „infrangere cu orice alt nume”. Evaluand poziția trupelor ruse, analistul britanic a declarat pentru Sky News ca forțele…

- Cotidianul rus Kommersant a publicat pe site, miercuri noapte, un editorial in care comenteaza in termeni acizi discursul ținut in aceeași zi de Vladimir Putin. Președintele a asigurat cetațenii ca economia Rusiei e stabila și i-a numit ”tradatori” pe cei care parasesc țara, dar efectul a fost slab,…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…