Stiri pe aceeasi tema

- Marius Stefan Achim, unul din cei periculoși interlopi din Romania, fost soldat in Legiunea Straina, a ucis cu patru focuri de arma un tanar de 22 de ani, chiar in scara blocului unde locuia victima și in urma cu o saptamana a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viața, scrie Adevarul.Curtea de…

- Dezvoltarea tehnologiei și a mijloacelor de supraveghere a forțat polițiștii sa iși diversifice modalitațile prin care solicita șpaga soferilor. Stenoramele unui caz din Bacau, unde doi polițiști de la Rutiera au fost saltați pentru luare de mita, scot la iveala o noua metoda de a solicita șpaga.Curtea…

- Curtea de Apel Galați s-a pronunțat definitiv in dosarul celor doi agenți de paza considerați vinovați de moartea unui barbat de 42 de ani, din Țifești, pe care l-au lovit pana l-au lasat inconștient, in vara anului 2018, in Cartierul Sud din Focșani. Daca inițial prin sentința pe fond cei doi inculpați…

- Crima din Onești a ajuns in atenția intregii țari, dupa ce doi barbați au fost omorați de Gheorghe Moroșan, dupa ce i-a ținut ostatici. In urma cu puțin timp, Curtea de Apel Bacau a luat decizia de a-l condamna pe autorul dublei crime din Onești, in varsta de 70 de ani, la 30 de ani de inchisoare. De…

- Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv, marti, pe Gheorghe Morosan, autorul dublei crime de la Onesti din primavara anului 2021, la 30 de ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, lipsire de libertate si tulburarea linistii publice. Sotia acestuia a fost…

- Gheorghe Moroșan, cel care a rapit și ucis doi muncitori care lucrau la un apartament ce-i aparținuse, a primit o pedeapsa definitiva de 37 de ani și 4 luni de inchisoare, conform deciziei date marți, 25 aprilie, de Curtea de Apel Bacau. Soția sa, Aurelea, a fost condamnata la 12 ani de inchisoare pentru…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…