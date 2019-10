Sentinţă definitivă în dosarul „Avi Instant” Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat, ieri, o sentinta definitiva in dosarul „Avi Instant“. In acest dosar au fost trimisi in judecata patru cetateni libanezi si trei romani, reprezentanti ai unor firme implicate intr-o retea de spalare de bani si evaziune fiscala. La Tribunalul Gorj, toti au primit pedepse cu suspendare. Ieri, judecatorii din Craiova au hotarat ca unul dintre inculpati, un libanez, sa execute doi ani de inchisoare. Procurorii DIICOT anuntau, in vara anului 2015, destructurarea unei grupari infractionale, specializata in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

