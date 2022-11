Persoanele varstnice se pot implica in educația copiilor aflați in centrele sociale de tip after-school. Proiectul „Generații” continua in intreaga Transilvanie, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Proiectul „Generații” se desfașoara in 10 centre sociale și aparține Fundației Regale Margareta a Romaniei incepand cu anul 2019. Abordarea intergeneraționala are la baza convingerea ca fiecare persoana, indiferent de varsta, reprezinta o resursa pentru comunitate. Iar valorificarea potențialului tuturor membrilor comunitații, interacțiunea și dialogul intre generații sunt premisele esențiale pentru construirea…