Senatul SUA a decis ca un fost agent sub acoperire acuzat ca si-a torturat prizonierii va fi noul sef al CIA la propunerea lui Trump

- Gina Haspel va fi noua directoare a CIA; Senatul SUA a confirmat joi numirea ei de catre presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. Cu 51 de voturi pentru si 45 impotriva, Senatul a pus capat unei batalii politice legate de numirea primei femei la conducerea Central Intelligence Agency,…

- Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului american a aprobat miercuri numirea Ginei Haspel la conducerea Agentiei Centrale de Informatii (CIA), o etapa-cheie inaintea votului final in plenul camerei legislative, relateaza Reuters si AFP. Comisia pentru serviciile de informatii a aprobat, cu…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…