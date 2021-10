Senatul francez a respins proiectul legislativ privind vaccinarea Covid obligatorie (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze i-au descoperit pe cei responsabili de "scurgerea" pe internet a certificatului de vaccinare al presedintelui Emmanuel Macron, relateaza miercuri dpa. Agentia asigurarilor medicale de stat franceza a declarat pentru dpa ca este vorba de angajati din sectorul sanitar care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „un atentat la democrație” modul in care o parte a liberalilor, grupați in jurul lui Florin Cițu, saboteaza posibilitatea citirii și votarii unei moțiuni de cenzura in Parlament. Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, Orban a declarat ca niciun…

- Ședința Birourilor Permanente a Parlamentului nu a avut suficient cvorum pentru votul privind verificarea semnaturilor de susținere, solicitata de PNL. Și nu a fost cvorum nici pentru stabilirea calendarului de prezentare a moțiunii. Conform declarațiilor lui Ludovic Orban, propunerea PNL a fost votata…

- Un membru al formațiunii AUR a ajuns in poliție direct din Parlament, dupa ce angajații SPP de la filtru de securitate au gasit asupra lui un pliculeț cu substanța verde care mirosea a marijuana. Este vorba despre purtatorul de cuvant al partidului, Mircea Gheorgheosu. Mircea Gheorgheosu, care s-a pronunțat…

- Lituania vrea sa interzica accesul in tramvaie și trenuri pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19. Propunerea a starnit proteste. Marti noapte, in capitala lituaniana Vilnius au avut loc proteste violente impotriva noilor restrictii anti-pandemie, transmite agenția de presa BNS, citata…

- Deputatul PAS Rosian Vasiloi a fost numit luni, 9 august, in functia de sef al Politiei de Frontiera. Propunerea a fost aprobata unanim de Cabinetul de Ministri. Premierul Natalia Gavrilita i-a urat lui Vasiloi succes in combaterea contrabandei.

- Premierul desemnat, Natalia Gavrilita, vine astazi cu echipa de ministri in plenul Parlamentului pentru a cere votul de incredere al deputatilor. Andrei Spinu este propus la functia de viceprim-ministru si ministru al Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale.