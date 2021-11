Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for, legea Romexpo, prin care peste 40 de hectare de teren trec din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie. Initiativa va ajunge la Camera Deputatilor. Liderii USR critica decizia.

- Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat, miercuri, in plenul Senatului, proiectul de lege prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comert si Industrie (CCIR). USR acuza un tun imobiliar de 500.000.000 de euro, si afirma ca ca terenul de la ROMEXPO, aflat in…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, reacționeaza dupa ce Senatul a adoptat miercuri legea prin care terenul de la Romexpo va fi transferat gratuit Camerei de Comerț, el spunând ca "megaafacerea Romexpo este primul tun PSD-PNL-UDMR chiar înainte de a definitiva noul guvern".Dacian Cioloș…

- PSD si PNL vor "sa forteze din nou" votul pentru Legea Romexpo", prin care ar urma sa fie transferate, cu titlu gratuit, 46 hectare de teren catre Camera de Comert, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, avertizeaza USR-PLUS.Potrivit USR-PLUS:La prețul pieței, statul român…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD va fi dezbatuta si supusa la vot marti de plenul Parlamentului.Initulata "Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul Citu!", motiunea a fost initiata de 157 de deputati si senatori PSD.Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna,…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…

- Camera Deputatilor a adoptat, pe 7 septembrie 2021, proiectul legii consumatorului vulnerabil. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021.S-au inregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere.Potrivit legii, „consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare consumator vulnerabil…

- USR PLUS dorește garanții pentu a a se reintoarce la guvernare. Mai ales ca Dacian Cioloș și Dan Barna susțin, in continuare, ca aceasta coaliție USR-PLUS-PNL-UDMR ar trebui sa ramana. Cei doi atrag atenția insa ca pentru ramanerea coaliției trebuie continuate reformele.In plus, Liderii USR-PLUS ar…