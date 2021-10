Stiri pe aceeasi tema

- Compensare a preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru 5 luni Foto: Alex Lancuzov. A fost aprobata în unanimitate în plenul Senatului ordonanta de urgenta prin care se compenseaza preturile la energie electrica si gaze naturale pentru o perioada de cinci luni.…

- VICTORIE in Senat: Legea care ieftinește facturile la energie a trecut de vot. Care sunt soluțiile gasite pentru iarna VICTORIE in Senat: Legea care ieftinește facturile la energie a trecut de vot. Care sunt soluțiile gasite pentru iarna Senatul a majorat, luni, compensarea pretului la energie electrica…

- Senatul a majorat, luni, compensarea pretului la energie electrica si gaze naturale pentru consumatorul casnic, in perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. Senatul s-a pronuntat in unanimitate, cu 129 de voturi "pentru", in favoarea ordonantei. Legea merge la Camera Deputaților, for decizional…

- Consumatorii rau-platnici vulnerabili, nu pot fi debransati in pandemie Foto: romgaz.ro Consumatorii rau-platnici dar care sunt considerati vulnerabili, nu vor putea fi debransati de la gaze naturale sau energie electrica, atât timp cât este în vigoare starea de alerta, a…

- Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca pretul la energie va fi plafonat la un tarif mediu pe ultimele sase luni. “PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea preturilor la energie in Romania. Principiile de baza sunt urmatoarele: plafonarea pentru sase luni a pretului la o…

- Premierul Florin Cațu este in continuare refractar la propunerea patronatelor de soluționare a crizei facturilor la energie electrica și gaze prin plafonarea prețurilor pentru șase luni, perioada in care va fi depașit impasul facurilor uriașe din perioada de iarna, dar s-ar realiza, potrivit specialiștilor,…

- Penalitati pentru depasirea termenului de citire a contoarelor Foto: Alex Lancuzov. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 septembrie, ora 8:02) - Realizator: Ieri, INS a anuntat ca rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% în luna august, iar analistii explica dinamica acestui indicator prin cresterile…

- Guvernul vrea sa lanseze un amplu program de investitii in infrastructura Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul României vrea sa aloce bani în plus pentru finalizarea unor proiecte derulate de autoritatile locale, sa permita actualizarea valorii contractelor în…