Senatul a adoptat proiectul stării de alertă/ PSD a modificat substanțial proiectul Guvernului / Ce propun senatorii în starea de alertă Senatul a adoptat marți proiectul de lege al Guvernului privind starea de alerta dupa ce l-a modificat substanțial. Potrivit raportului elaborat de senatorii juriști Parlamentul este cel care încuvințeaza starea de alerta prin ședința comuna a celor doua Camere și nu Guvernul prin ordonanța de urgența așa cum prevede actuala lege. Printre modificari se numara deschiderea teraselor, angajatorul consulta angajatul în privința muncii la domiciliu iar magazinele au obligația de a asigura mașt pentru angajați și cumparatori.



Cu 111 voturi pentru , 8 împotriva și 15 abțineri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege referitor la starea de alerta a trecut, luni seara, de votul din Senat, urmand ca miercuri sa ajunga in dezbaterea Camerei Deputatilor care este for decizional, scrie digi24.ro. Proiectul de lege propus de Guvern, dar asupra caruia au fost operate modificari semnificative in comisii,…

- Legea privind starea de alerta, modificata radical de PSD, a trecut de Senat, 111 voturi fiind pentru, doar opt impotriva si 15 abtineri. PNL a anuntat ca se abtine, USR a anuntat ca nu va vota proiectul de lege. Proiectul de lege al Guvernului a fost modicat in comisii. Serban Nicolae, presedintele…

- Proiectul de Lege privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobat de Guvern și trimis Parlamentului spre adoptare, este un act normativ plin de ambiguitați și contradicții și care cuprinde prevederi care permit și incurajeaza abuzurile și restrang nejustificat…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat un amendament la legea trimisa de Guvern in Parlament conform caruia pe perioada starii de alerta s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protectie sanitara. Modificarea a fost propusa de senatorul PSD Serban Nicolae, relateaza Digi 24.

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunțat marți dupa-amiaza ca Senatul va vota in plen proiectul de lege trimis de Guvern pentru starea de alerta, dupa ce acesta a fost dezbatut in comisii, urmand ca imediat dupa aceea sa fie trimis Camerei Deputaților, decizionala, care se va…

- Comisia juridica a Senatului a modificat masiv proiectul de lege al Guvernului cu masurile din starea de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. Noua forma urmeaza sa fie votata in plen. La aceasta ora,Printre noutați se numara: 1. Starea de alerta nu poate depași…

- Comisia juridica din Senat a amendat proiectul de lege al Guvernului privind starea de alerta și da aribuții Parlamentului în acest sens. Mai exact Parlamentul este cel care încuvințeaza starea de alerta prin ședința comuna a celor doua Camere i nu Guvernul prin ordonanța de urgența așa…

- "Din pacate, nu e decat o alta dovada de incompetența, daca nu de sfidare din partea guvernului. Președintele Romaniei cred ca a anunțat in urma cu doua saptamani ca nu va prelungi starea de urgența și ca va fi o stare de alerta. Reglementarile in vigoare din 2004, era foarte clar pentru toata lumea…