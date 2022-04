Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, decizional proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania…

- Guvernul roman a aprobat, vineri, proiectul pentru ratificarea Acordului cu Republica Moldova privind ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvint al Executivului, Dan Carbunaru. "A fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in ședința de guvern de vineri se va aproba un ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. ”Azi in ședința de guvern vom aproba acordarea ajutorului financiar stabilit de țara noastra in ședința comuna pe care am…

- Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României privind implementarea programului de asistența tehnica si financiara în baza unui ajutor financiar în valoare de 100 de milioane de euro a fost votat astazi, 10 martie de catre plenul Parlamentului în ambele…

- Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele doua state a fost semnat astazi oficial la Chișinau, în timpul reuniunii Guvernelor Republicii…

- Astazi, 9 februarie, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele doua state. …

- Executivul Romaniei a aprobat astazi memorandumul pentru negocierea si semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei și cel al Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara. Documentul prevede acordarea țarii noastre a unui ajutor financiar nerambursabil in valoare…