Astazi are loc sedinta de Consiliu Judetean Constanta. Ordinea de zi

Astazi are loc sedinta de Consiliu Judetean ConstantaSe convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.09.2021, ora 13,00 in sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ, cu respectarea masurilor de prevenire si control a raspandirii… [citeste mai departe]