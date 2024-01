Intr-un demers fara precedent, medicii de familie din intreaga țara ies in strada in semn de protest fața de o noua Hotarare de Guvern care ar urma sa intre in vigoare incepand cu 1 februarie și care le va reduce acestora aproximativ o treime din venituri. Senatorul USR de Timiș Raoul Trifan spune ca de vina pentru aceasta situație este guvernul PSD-PNL.