Stiri pe aceeasi tema

- "Nu aș vrea ca prin prezența mea sa cauționez un mod de a face politica atat de diferit de cel pentru care eu și o buna parte din colegii mei am intrat in USR Iași. Nu sunt singurul care considera ca atat prezența domnului Marius Bodea in Alianța USR PLUS Iași, cat și procesul de realizare a listelor…

- Senatorul USR, Dan Lungu, anunța ca iși retrage candidatura pentru un nou post de senator, asta pentru ca in organizația Iași a fost promovat Marius Bodea, un politician trecut și pe alte partide. Lungu acuza conducerea USR ca incalca toate principiile cu ajutorul carora s-a fondat partidul și fac…

- Totodata, alaturi de justificarea deciziei sale, scriitorul transmite electoratului mesajul ferm ca, in ciuda tuturor neajunsurilor, Alianta USR PLUS este la momentul actual singura varianta din mediul politic care merita increderea cetatenilor romani. Acesta adauga si faptul ca retragerea candidaturii…

- Senatorul USR Dan Lungu acuza conducerea filialei din Iași ca folosește metoda „autobuzul” pentru a desemna anumiți candidați pentru alegerile parlamentare. „Cancer al cumetriilor de partid” este diagnosticul pus de senator.USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii pentru alegerile parlamentare…

- O parte dintre contributiile candidatilor a provenit din imprumuturi, iar in acest caz se remarca principalii competitori: din suma de aproape un milion de lei imprumutata de candidati de la alte persoane/entitati, cei mai multi bani au fost livrati in conturile lui Costel Alexe (PNL) si Marius Bodea…

- Toate sondajele de opinie facute de partidele din Iasi il dau favorit pe primarul actual, Mihai Chirica, informeaza News.ro. Edilul, ales in 2016 ca primar PSD, a fost anuntat candidat PNL in luna martie, cu o saptamana inainte ca Romania sa intre in starea de urgenta. Scandalul transferului lui…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Costel Alexe, sustine ca singura tema a USR la Iasi este sa-i atace pe liberali, intrebandu-se daca va putea exista colaborare intre cele doua partide dupa alegeri daca acum sunt rupte toate caile de comunicare. In replica, deputatul USR Marius Bodea a declarat ca Alianta…

- Luni dimineața, alaturi de echipa de consilieri locali și județeni din Alianța USR-PLUS, parlamentarul clujean a depus peste 10.000 de semnaturi necesare pentru validarea candidaturii la alegerile locale din data de 27 septembrie. De asemenea, președintele USR Cluj,…