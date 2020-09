Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a decis prelungirea starii de urgența in sanatate publica pana la 15 septembrie in legatura cu situația privind infecția cu COVID-19. Respectiv, este prelungit și termenul de aplicare a tuturor restricțiilor in vigoare. Reamintim ca de la 1 septembrie…

- Starea de urgența in sanatate publica in R.Moldova va fi prelungita cu inca 15 zile, de la 1 pina la 15 septembrie. Anunțul a fost facut astazi de premierul Ion Chicu. Potrivit lui, o asemenea hotarire urmeaza a fi luata astazi la ședința Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica. Ion Chicu…

- Ministrul de Interne va da explicații privind plecarea a mii de romani la munca in Germania in plina pandemie. Marcel Vela a fost chemat la audieri in Comisia parlamentara de ancheta privind romanii care au plecat la cules de sparanghel, a anunțat comisia.„Secretariatul comisiei a trimis azi…

- Referindu-se la revenirea starii de urgența, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca nu dorește așa ceva, nu vrea sa fim un stat polițienesc, dar perioada de vid legislativ iși arata roadele nefaste. Dar nu e cazul pentru stare de urgența. Acum. „Nu suntem in aceasta situație, eu totuși sper ca…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia deplasarii muncitorilor sezonieri romani la cules de sparanghel in strainatate in perioada in care in Romania era instituita starea de urgenta urmeaza sa se reuneasca marti, de la…

- CHIȘINAU, 10 iul - Sputnik. Prim-ministrul Ion Chicu anunța ca se extinde starea de urgența in sanatate publica pana in data de 31 iulie. © Sputnik / Rodion Proca Ce riscuri iși vor asuma partidele din opoziție in cazul in care vor demite Guvernul Chicu Șeful Guvernului a anunțat ca va ramane…

- Statul roman a incasat „mai putin de 100 milioane de lei“ din amenzile date in starea de urgenta, a declarat ministrul Finantelor Florin Citu, care a vorbit si despre o amnistie referitoare la aceste sanctiuni.