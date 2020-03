Stiri pe aceeasi tema

- Inca de ieri aparuse informația ca politicianul, fost amiral, a fost testat și aștepta in izolare. Astazi a venit rezultatulVergil Chițac, senator PSD, s-a izolat singur dupa ce aflase ca un parlamentar francez, cu care fusese intr-o deplasare la Bruxelles, a fost depistat cu coronavirus.Chițac este…

- Autoritatile de la Chisinau au anuntat in seara zilei de miercuri, 11 martie, ca in Republica Moldova a mai fost depistat un caz de coronavirus. In total, numarul celor infectati cu noul virus a ajuns la patru persoane.

- Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat sambata dupa-amiaza in București. Este vorba despre un barbat in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in 27 februarie. Este cel de al 12-lea caz din tara. Grupul de comunicare strategica a anuntat ca este vorba despre un barbat din…

- Primul roman depistat, in țara, cu noul coronavirus ramane internat la Institutul Matei Balș din Capitala, deși s-a vindecat. Și starea de sanatate a celorlalți doi pacienți cu diagnostic confirmat, aflați in spitalele din Timișoara și Cluj Napoca, este staționara.

- Este alerta in comuna Prigoria din Gorj, dupa confirmarea primului caz de coronavirus in Romania.Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu, anunța ca a rectificat bugetul local, alocand 8000 de lei pentru apa și hrana cetațenilor aflați in izolare la domicilii. O firma de catering va aduce…

- Mai multe țari iși repatriaza cetațenii de la bordul navei de croaziera aflata in carantina in apele Japoniei. Pe vas erau și 17 romani, unul dintre ei e infectat cu coronavirus și se afla intr-un spital din Japonia.

- Thrillerul „Contagion”, regizat de Steven Soderberg si lansat in 2011, a ajuns in lista celor mai urmarite filme pe iTunes odata cu criza provocata in China si alte tari de noul coronavirus care a ucis peste 130 de persoane.

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News.