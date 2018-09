Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Niculae Badalau a fost ales joi in functia de presedinte al organizatiei judetene a PSD Giurgiu, cu 329 de voturi ale celor 339 de delegati la Conferinta Judeteana de alegeri, transmite Agerpres.

- Vicepresedintii PSD Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, prezenti, joi, la Conferinta Judeteana de alegeri a filialei Giurgiu, au transmis mesaje de unitate pentru partid. "Consider foarte important la acest moment sa ramanem uniti, sa avem majoritate parlamentara, sa avem guvern pana in 2020 pentru ca…

- Primarul Constantin Toma a fost ales, miercuri seara, președinte al organizației municipale a Partidului Social Democrat, structura politica pe care a condus-o, cu caracter interimar, din anul 2016. Organizația municipala a Partidului Social Democrat a ramas fara președinte ales in septembrie 2015,…

- Producatorii de energie din surse regenerabile au șanse reale de redresare și de dezvoltare a afacerilor. Noua lege dedicata sectorului regenerabilelor, aprobata in Plenul Camerei Deputaților, vine cu soluțiile legislative mult așteptate de investitorii din domeniu. Organizatia Patronala a Producatorilor…

- Deputatul Doru Petrisor Coliu a fost ales, vineri, in functia de presedinte al organizatiei PMP Diaspora in cadrul unei conferinte desfasurate la Palatul Parlamentului, la care au participat reprezentanti ai filialelor partidului din 13 tari. "In septembrie 2013, cand am intrat in acest partid,…