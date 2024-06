Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23 mai 2024 a avut loc prima reuniune a Comitetului european pentru materii prime critice (CRM Board), la sediul Comisiei Europene, Bruxelles, Regatul Belgiei. Acest eveniment a marcat intrarea in vigoare a Regulamentului (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie…

- Agenția Internaționala a Energiei atrage atenția, intr-o analiza a pieței mineralelor critice la nivel global, ca cererea se va dubla in urmatorii ani, in condițiile in care oferta este limitata și, mai ales concentrata in doar trei țari. Cel mai mare producator este, de departe China, de care a ajuns…

- E.S. Han Chunlin, Ambasadorul R.P. Chineze in Romania In ultimii ani, China și-a dezvoltat cu vigoare capacitatea de producție cu noua calitate, avand ca model industria noii energii. Vehiculele electrice, bateriile pe baza de litiu și produsele fotovoltaice ca fiind cele “trei noi categorii” pe piața…

- Criza de materii prime critice, necesare atat tranziției catre energia verde, cat și pentru industria militara, a determinat conducerea UE sa ceara statelor o mobilizare generala. Astfel, toate țarile Uniunii Europene vor fi obligate sa demareze programe de explorare la nivel național a resurselor de…

- Grupurile farmaceutice occidentale avertizeaza cu privire la agravarea perturbarii lanțurilor de aprovizionare din cauza problemelor de certificare a unitaților de producție din China, unii inspectori de fabrici refuzand sa viziteze țara de teama arestarii pentru spionaj. China este unul dintre cei…

- Cel mai mare producator auto in functie de capitalizarea bursiera avea la 31 decembrie 140.473 de angajati la nivel global."In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este extrem de important sa analizam fiecare aspect in vederea reducerii costurilor si a sporirii productivitatii.…

- CARAȘ-SEVERIN – Inventarierea lor, la nivelul intregii Uniuni Europene, se desfașoara la unii mai alert, la noi mai lent! Periodic revine in discuție dependența țarilor europene, implicit a Romaniei, de o serie de resurse fie inexistente, fie deficitare sau, din diferite motive, neexploatate. In trena…

- Criza energetica, provocata de Rusia prin manipularea livarilor de gaze și invadarea Ucrainei, a dus la schimbari majore pe piețele energetice din Europa, intr-un timp scurt. In primul rand, dorința de a scapa cat mai rapid de dependența ruseasca a determinat creșteri record ale surselor regenerabile,…