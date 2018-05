Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ilie Nita a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu, efectuarea de operatiuni incompatibile cu functia, evaziune fiscala si fals in inscrisuri si in declaratii, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Fostul secretar de stat in ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Ioan Andreica a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, in stare de libertate, pentru trafic de influenta, alaturi de un subordonat al sau si mai multi oameni de afaceri

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, este acuzat de rectorii marilor universitati ca ofera bani „cu ura si razbunare“, nu in functie de performanta, incalcand astfel orice etica academica si, inclusiv, Legea Educatiei. Acuzatiile vin dupa ce opt dintre cele mai cunoscute universitati au ramas cu mai…

