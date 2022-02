Politic Senatorul Danuț Cristescu, printre inițiatorii unui proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii februarie 8, 2022 10:40

Un proiect de lege care vizeaza sprijinirea familiilor cu copii este inscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, care este și for decizional. Inițiativa legislativa a fost depusa de 103 senatori și deputați social-democrați, printre care și Danuț Cristescu, senator de Teleorman.

Potrivit inițiatorilor, in ultimii ani si in special timpul pandemiei, natalitatea a scazut dramatic in Romania, in principal pe fondul reducerii nivelului de trai al…