Senatorii și deputații n-au timp, de trei ani, să dezbată raportul de activitate a SRTV De trei ani, senatorii și deputați nu și-au facut timp sa dezbata raportul anual de activitate al Societații Romane de Televiziune (SRTv) condusa acum de controversatul Dan-Cristian Turturica, finul eternului șef al SPP, Lucian Pahonțu, deși acesta acum s-a cam lepadat de el. Pana la 15 aprilie se depune, in fiecare an, la comisiile de cultura din Senat și Camera Deputaților, raportul de activitate pe anul precedent al Societații Romane de Televiziune (SRTv). Ulterior, in termen de șase luni, raportul ar trebui sa fie dezbatut in comisiile de specialitate și trimis celor doua camere spre adoptare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

