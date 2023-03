Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in eșalonul conducerii democrate din Senat și Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus, miercuri, un proiect de lege care recomanda includerea Romaniei…

- Romania va participa la Programul pentru evaluarea internationala a elevilor - Programme for International Student Assessment - PISA, prevede un proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului Educatiei.

- Un proiect depus de curand propune ca angajații sa fie liberi de ziua de naștere. In plus, acea zi ar urma sa fie luata in calcul la salariu, avand in vedere ca va fi platita. In spatele acestei decizii, se afla mai multe motive, printre care și faptul ca romanii petrec cele mai multe ore la locul de…