- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a scapat situatia de sub control in pandemie. El a apreciat ca proiectul de lege privind carantina si izolarea elaborat de Guvern este un ”dezastru”.

- Contractul de furnizare și montaj al celor 67 de containere ingropate și al utilajului de ridicare a acestora se apropie de finalizare la Pitești. Proiectul, prin care se realizeaza un numar de 28 de platforme ecologice pentru containerele ingropate, poziționate pe raza municipiului Pitești, are ca…

- Un hot marunt din Romania, Radu Theodor Croitoru, este protagonistul uneia dintre cele mai spectaculoase operatiuni ale procurorilor DIICOT, intr-un caz in care este acuzat ca a falsificat 17.065 bancnote din cupiura de 100 de lei, prejudiciul in cauza ridicandu-se la aproximativ 1.706.500 de lei.…

- Acuzații de tentativa de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a incercat de doua ori sa fure instalații ale Transgaz. Prima tentativa a fost in 2018, a doua in decembrie 2019, iar in iunie 2020 a fost identificat. Hoțul nu știa ca bunurile pe care…

- Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști pentru savarșirea infracțiunii de furt. Acesta ar fi sustras portofelul unei femei in timp ce se afla in incinta unui magazin din municipiu. La data 12 iunie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați despre faptul ca, unei femei de 38 de ani, din Blaj,…

- Inca din vara anului trecut, a fost semnat un contract de finanțare transfrontalier romano-sarb pentru realizarea unui proiect intitulat „Valorificarea potențialului siturilor arheologice Parța și Majdan pentru stimularea turismului in zona transfrontaliera a Banatului”, in valoare de 665.000 de euro…

- Un tanar a jefuit o batrana care scotea bani de la un bancomat din orasul Galati. El a smuls banii din mana femeii si a disparut, insa, ulterior, barbatul a fost prins de politistii care i-au inapoiat femeii banii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs luni in centrul orasului…

- Fostul parlamentar, care a fost amendat pentru ca a incalcat carantina serbandu-si sotia pe digul de la Eforie, dezvaluie ca a inchiriat digul in Eforie,aflat in proprietatea statului roman.