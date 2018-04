Senator PNL: ”Nu avem cum să facem o campanie agresivă contra fumatului” Daca legea propusa de Opoziție va fi promulgata, prin fumat se va ințelege ”inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului conținut in țigarete, țigari de foi, cigarillos și pipe, precum și inhalarea voluntara a aerosolilor rezultați in urma substanțelor cu dispozitive electronice de tip țigareta electronica sau al dispozitivelor ce incalzesc tutunul fara a produce combustia amestecului”. Proiectul vine de la parlamentarii din Opoziție, care, deși ar trebui sa fie extrem de preocupați de legile promovate de PSD, se consoleaza cu ideea ca prin promovarea acestei legi se va termina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

