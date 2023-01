Senatoarea Șoșoacă, circ la Ministerul Afacerilor Interne Diana Șoșoaca a facut circ, miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde a avut loc dezbaterea pe marginea proiectului de Ordonanța a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronica de identitate. Senatoarea Șoșoaca a facut circ, acaparand intreaga dezbatere și considerand totul un demers anticonstituțional. Ea spune ca in Parlament sunt foarte mulți care nu sunt de acord cu cartea electronica de identitate. Mai mult, considera ca prin emiterea acestora, in contextul alegerilor din 2024, se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buletinul cu CIP sau cartea de identitate electronica vine la pachet cu mapa electronica. Chestorul de poliție, Catalin Giulescu, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN ce trebuie sa faca romanii pentru a obține cartea electronica de identitate. ”Trebuie sa spun ca cetațeanul, in acest moment,…

- De cativa ani ni se promite ca vom face trecerea la buletinele electronice, cu un program pilot demarat deja la Cluj-Napoca. Cartea de identitate de generatie noua va include un cip si acum aflam ca va sosi pana la final de an 2023 gratuit. Ce noutati aduc le aflati mai jos. Exista si un termen limita…

- Pana la finalul acestui an, se vor putea emite noile carti electronice de identitate in toate municipiile din tara. Cu aceste documente, putem sa calatorim in Uniunea Europeana. Tin locul cardului de sanatate si vor putea fi folosite pentru a accesa de la distanta sistemele online ale institutilor statului.…

- Emiterea la nivel national a cartii electronice de identitate, din vara acestui an, va veni la pachet cu un nou instrument: mapa electronica a cetateanului - un spatiu digital, gestionat de MAI, in care vor fi stocate documentele scanate prezentate, in original, de cetatean, imaginea faciala si semnatura…

- Emiterea la nivel național a carții electronice de identitate, din vara acestui an, va veni la pachet cu un nou instrument: mapa electronica a cetațeanului - un spațiu digital, gestionat de MAI, in care vor fi stocate documentele scanate prezentate, in original, de cetațean, imaginea faciala și semnatura…

- Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani pot avea carte electronica de identitate, potrivit unui proiect de Ordonanța a Guvernului. De asemenea, vor fi eliminate taxele pentru eliberarea carții electronice de identitate. Costurile eliberarii noilor carți electronice de identitate (CEI) va fi suportat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca din vara anului viitor va incepe, in Bucuresti, implementarea proiectului privind emiterea cartii de identitate electronica, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului si Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic trebuia sa emita, luni, raportul asupra proiectului de lege care aproba aceasta OUG, insa ministerele de resort nu au apucat sa analizeze amendamentele la initiativa legislativa, fapt pentru…