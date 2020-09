Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Roxana Pațurca, exclusa din PSD pentru ca a lipsit din Parlament in ziua moțiunii, a fost primita in PNL, la doar o zi dupa decizia luata in ședința Consiliului Politic Național al PSD, potrivit Realitatea TV. Și deputatii Adrian Todor, Catalin Radulescu si Dan Ciocan au fost excluși…

- Precizarile senatoarei PSD vin in contextul in care presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei colegi care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus,…

- Senatorul PSD Carmen Dan, care a anuntat ca nu poate fi prezenta la dezbaterea si votul motiunii de cenzura, precizeaza ca are obligatia de a sta in autoizolare pentru ca este contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar in caz contrar ar fi pasibila de dosar penal pentru…

- MAURENI – De mai bine de un an de zile clubul ACS Mundo Reșița și-a deschis o filiala și in comuna Maureni. Antrenorii Lucian Dobre și Cristian Chitucea efectueaza zilnic antrenamente cu copiii din Maureni, iar primarul Brian Filimon se asigura ca cei mici au parte de cele mai bune condiții de antrenament!…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, joi, ca o motiune de cenzura la adresa Guvernului pe care il conduce nu are niciun fundament si ar fi o motiune de cenzura "ridicola, care ar face parte dintr-o hartuiala politica". "Eu ce le-am spus, de exemplu, in scrisoarea pe care le-am transmis-o…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a afirmat luni ca nu crede ca PSD va depune prea curand o moțiune de cenzura pentru ca „Guvernul este intr-o situație dificila” și social-democrații vor sa profite de moment și sa-i lase pe liberali sa se erodeze cat mai mult. "Nu cred ca vor depune motiune de…