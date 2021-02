Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și Florin Roman, liderul deputaților PNL, au depus un amendament la “Ordonanța austeritații” data de Florin Cițu, prin care acorda 24 de calatorii gratuite studenților. Liderii PNL au declarat, vineri, ca prevederile Ordonanței austeritații, referitoare la anularea gratuitații transportului…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, exclusa din partidul AUR, a postat pe Facebook o presupusa postare a fostului președinte american Donald Trump, in care acesta ar regreta inlaturarea ei. Șoșoaca nu a realizat ca poza este falsa, prelucrata, Trump avand contul de Twitter blocat in urma violențelor de la Washington…

- Antrenorul roman Marius Sumudica are șansa razbunarii impotriva fostei sale echipe Gaziantep, de unde a fost demis, dupa ce a reușit sa o aduca pe podiumul campionatului Turciei. Șumudica a ajuns la un acord cu gruparea Caykur Rizespor pe care o preia de pe locul 16 in SuperLig, informeaza presa turca,…

- Liderii coaliției de guvernare, Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat, la ieșirea de la consultarile cu Klaus Iohannis, ca l-au rugat pe acesta sa colaboreze la fel ca și pana acum, pentru continuarea sau demararea unor reforme propuse de ei in programul de guvernare. “Este o coaliție…

- Inainte ca negocierile dintre PNL-USR PLUS și UDMR sa se blocheze la imparțirea funcțiilor din stat, liderii PSD au discutat cu președintele AUR. Gandul.ro a publicat duminica imagini cu președintele AUR, George Simion, care ar fi mers vineri, la pranz, la sediul IRES, condus de președintele Consiliului…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, ca, din estimarile de la aceasta ora, fara USR-PLUS nu se va putea face reforma in Romania. „Este un rezultat istoric. Am reușit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reușit cu 9% sa facem agenda in Parlament in…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati, astazi, la urne in tara, pentru a-si alege reprezentantii in Parlament. Scrutinul incepe la ora 7 și se termina la ora 21. In tara sunt organizate 18.802 sectii de votare, din care peste 1.200 in Bucuresti. Primul dintre liderii politici care s-a prezentat…