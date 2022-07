Senat: Plenul, informat în sesiune extraordinară despre trei ordonanţe adoptate de Guvern Senatul a fost informat, luni, in plen, in sesiune extraordinara, despre trei ordonante de urgenta aprobate in sedintele Executivului de saptamana trecuta. Ordinea de zi si programul de lucru pentru sesiunea extraordinara au fost aprobate cu 71 de voturi „pentru”, unul „impotriva” si 15 abtineri. Comisiile de specialitate urmeaza sa finalizeze, in termenele stabilite de Biroul permanent, 6 si 13 septembrie, avizele si rapoartele aferente acestor acte normative. Cele trei ordonante vor intra in dezbaterea plenului Senatului, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, in sesiunea ordinara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava ce apartine unui operator privat strain a suferit o defectiune, sambata, in momentul aterizarii pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, fara a se inregistra victime si fara perturbarea traficului aerian, au informat reprezentantii aeroportului. „In data de 16.07.2022, pe Aeroportul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu exista in acest moment, la nivelul coalitiei de guvernare, o decizie privind schimbarea sistemului de impozitare si nu crede ca acest lucru se va intampla foarte curand. „Discutii evident sunt si este…

- Cosmin-Marian Poteraș , senator de Dolj Procedura parlamentara, pe scurt, presupune urmatoarele etape: depunere inițiativa legislativa, dezbaterea in comisii avizatoare, dezbaterea in comisii raportoare, dezbatere in plen și vot. Aceste etape sunt parcurse in ambele camere: camera sesizata și camera…

- Guvernul Romaniei va putea impune restricții temporare pe preț și/sau vanzare pentru producția de gaze naturale din Marea Neagra dar și din perimetrele onshore de adancime, se arata in amendamentul introdus mar’i de deputații din coaliția de guvernare la legea offshore, act normativ ce se dezbate in…

- Guvernul a adoptat hotararea privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes național „Acumularea Mihaileni pe raul Crișul Alb, județul Hunedoara”.…

- Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Administrația…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a participat la deschiderea celei de-a XV-a ediții a Festivalului Profession Star. Cu aceasta ocazie, el a declarat ca munca și munca calificata au viitor in Ungaria: „Cel care are cunoștințe, o profesie și curajul sa le foloseasca pe toate acestea, nu are de ce sa…