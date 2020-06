Senatul a adoptat, marti, in plen, OUG 86/2020 care elimina impedimentele pentru ca entitatile media sa poata depune in termen toate documentele necesare pentru a fi declarate eligibile pentru campaniile de informare desfasurate de Guvern, in conditiile situatiei epidemiologice actuale.



OUG 63/2020, modificata de OUG 86/2020, stabileste ca Guvernul desfasoara, contra cost, in conditiile situatiei epidemiologice actuale, campanii de informare pe toate tipurile de canale media - tv, radio, print, online, afisaj stradal.



Potrivit ordonantei adoptate marti, Autoritatea pentru…