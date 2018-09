Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de politica externa a Senatului a votat, luni, cu 6 voturi "pentru" și 4 impotriva, trimiterea unei scrisori ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, pentru a analiza oportunitatea rechemarii lui George Maior din funcția de ambasador al Romaniei in SUA.

- Comisia de politica externa a Senatului a stabilit, luni, trimiterea unei scrisori ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru a analiza oportunitatea rechemarii lui George Maior din functia de ambasador al Romaniei in SUA, a anuntat presedintele forului, Cristian-Sorin Dumitrescu.

- "Domnul ambasador a ratat ocazia de a tacea cand trebuia sa o faca si astazi, cand trebuia sa vorbeasca, a ratat ocazia sa ne dea niste explicatii, nu neaparat convingatoare, dar macar sa raspunda cat de cat la intrebarile pe care si eu si colegii le-am adresat si la care a evitat aproape in totalitate…

- Ambasadorul in SUA, George Maior, va fi audiat, miercuri, ora 13.00, in Comisia pentru politica externa a Senatului, a anunțat Calin Popescu-Tariceanu. Acesta este chemat sa ofere explicații cu privire la declarațiile legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump,…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, a fost invitat la Comisia pentru politica externa a Senatului pentru a da explicații privind declarațiile de dupa scrisoarea lui Giuliani , dar și in legatura cu activitatea sa ca sef al reprezentantei diplomatice…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…