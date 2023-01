Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, intr-o interventie la Digi24, ca ministerul sau a propus majorarea sporurilor primarilor si viceprimarilor care semneaza contracte pe fonduri europene, la 50%, el precizand ca a socotit ca este nevoie de aceasta uniformizare…

- Marcel Bolos a participat, miercuri, la un eveniment organizat de Posta Romana care a inceput tiparirea cardurilor de energie. Ministrul a prezentat calendarul perioadei urmatoare. “Cu data de 1 februarie, va avea loc distribuirea acestor carduri de energie, iar cu data de 20 februarie se vor putea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a declarat ca a fost aleasa Posta Romana pentru a face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, deoarece aceasta are structuri in mediul rural. Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, transmite luni ca romanii care se afla intr-un grad extrem de excluziune sociala vor putea primi pana la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de sprijin care se vor acorda, noteaza Agerpres.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a facut de curand o declarație extrem de surprinzatoare la adresa funcționarilor publici, dar care, pentru moment, a trecut cam neobservata, insa, cu siguranța, va genera multe scandaluri in ministerul pe care-l conduce și nu numai. „Beneficiarul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, lansarea unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro pentru investitii de eficienta energetica, masura care vine in sprijinul autoritatilor locale afectate de criza energetica si care se confrunta cu cresteri de preturi la utilitati. „Bugetul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene da startul, marti, unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro destinat autoritatilor publice locale, pentru investitii in echipamente si utilaje care sa vizeze obtinerea independentei energetice. In total, autoritatile locale vor avea…

- Potrivit MIPE, ”avand in vedere efectele crizei din Ucraina, care au condus la cresterea pretului la materialele de constructii in medie cu peste 60%, in timp ce pretul la utilitatile publice (energie, gaze naturale, combustibil) a crescut in medie cu peste 40%, Ministerul Fondurilor Europene, prin…