- Continuarea zidului lui Trump, limitarea dreptul de azil: republicanii din Camera Reprezentantilor au votat un proiect de lege pentru a restrange imigratia in Statele Unite, alertand despre riscurile unui posibil aflux la frontiera joi seara, noteaza AFP. Republicanii il acuza pe presedintele democrat…

- Yellen a tras un semnal de alarma cu privire la posibilele consecinte de pe piata financiara, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat pana la inceputul lunii iunie, cand a spus ca guvernul federal ar putea ramane fara numerar pentru a-si plati facturile. Negocierile pe aceasta tema nu ar trebui sa aiba…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a chemat pe presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, la o reuniune la Casa Alba pe 9 mai, a anuntat presedintia americana, relateaza agentia EFE. Desi anuntul nu include alte detalii, publicatia The Hill scrie ca subiectul discutiei va fi situatia plafonului…

- Președintele american i-a convocat pe liderii democrați și republicani la o intalnire marțea viitoare (9 mai) pentru a incerca sa impiedice intrarea guvernului in incapacitate de plata a datoriei sale. Președintele american Joe Biden ii convoaca saptamana viitoare la Casa Alba pe liderii Congresului…

- Presedintele american Joe Biden va participa la summitul liderilor G7 de la Hiroshima, Japonia, in perioada 19-21 mai, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP.Pe ordinea de zi se vor afla razboiul din Ucraina, criza alimentara si climatica mondiala si "asigurarea unei cresteri economice incluzive…

- Presedintele american, Joe Biden, va participa la urmatorul summit al G7 intre 19 si 21 mai la Hiroshima, in Japonia, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul administratiei de la Washington si sefii de stat din G7 vor discuta, printre altele, despre "sprijinul neclintit…

- Președintele american, in vasta de 80 de ani, a declarat vineri, la finalul deplasarii oficiale in Irlanda, ca a decis sa candideze pentru al doilea mandat și ca va anunța oficial intrarea in campania de realegere „relativ curand”, potrivit Reuters . „Vom anunța relativ curand (nr. candidatura). Dar…

- Principalul democrat din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a declarat marți ca se opune unui proiect de lege republican care i-ar da președintelui Joe Biden puterea de a interzice aplicația de socializare TikTok, deținuta de chinezi, precum și alte aplicații, informeaza hotnews.ro…