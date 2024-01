In municipiul Campulung Moldovenesc va fi construit un Centru Comunitar Integrat, proiectul promovat prin PNRR fiind aprobat iar contractul de finanțare semnat. Anunțul a fost facut de primarul Mihaița Negura care a aratat ca obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la serviciile de asistența medicala, sociale și educaționale a persoanelor aparținand grupurilor vulnerabile. ”Activitatea […] The post Semne bune anu are la Campulung Moldovenesc. A fost semnat contractul de finanțare pe fonduri europene pentru un Centru Comunitar Integrat first appeared on Suceava News Online .