- Zece decese cauzate de gripa au fost inregistrate intr-o singura saptamana. Medicii fac in continuare apel la vaccinare. Cazurile grave ale bolii pot fi prevenite prin vaccin. Chiar și așa, foarte puține persoane din Romania se vaccineaza. In acelasi timp, numarul infecțiilor respiratorii este in creștere…

- Un val neașteptat de infecții respiratorii acute a lovit Chișinaul, inregistrind o creștere ingrijoratoare de 30% in ultima saptamina, anunța Noi.md Conform datelor recente, numarul cazurilor a crescut cu peste o mie fața de saptamina anterioara, punind o presiune semnificativa pe sistemul medical local,…

- AVERTISMENT: Val agresiv de viroze, infecții respiratorii și bronșiolite, de la o zi la alta numarul pacienților in spitalele de copii dar și adulți crește.Daca inainte veneau la fiecare 24 de ore cate 100, acum vin și peste 200. In zilele urmatoare se va ajunge la un triaj ca pe front. ATENȚIE!…

- Peste 3.000 de cazuri de infectii respiratorii acute au fost diagnosticate, saptamana trecuta, in judetul Alba, numarul fiind cu aproape un sfert mai mare decat in saptamana precedenta. In cele mai multe cazuri este vorba despre infectii virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), arata statisticile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China - tara unde in 2019 s-au inregistrat primele cazuri de COVID - si a cerut populatiei sa "ia masuri" pentru a se proteja, relateaza AFP. "OMS a trimis o solicitare…

- AVERTISMETUL MEDICILOR! In saptamana ce tocmai s-a incheiat: 86.267 de cazuri de infectii respiratorii, 137 de cazuri de gripa clinica,9 cazuri de gripa confirmate de laborator cu virus gripal AH1, AH3, virus gripal B si virus gripal A nesubtipat și 6404 cazuri de COVID-19. MEDICII ATRAG ATENȚIA…