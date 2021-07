Semnalul dat de Cîțu, înaintea rectificării bugetare: ”Un lucru care mă nemulţumeşte” – VIDEO In prag de august, luna in care ar urma sa aiba loc rectificarea bugetara, premierul Cițu, aflat, interimar, la șefia Ministerului Finanțelor, a dat de ințeles ca sta cu ochii pe instituțiile statului, sa vada ce se intampla la capitolul reduceri de cheltuieli. ”Suntem in proces de rectificare bugetara, m-am uitat la ministere la executie […] The post Semnalul dat de Cițu, inaintea rectificarii bugetare: ”Un lucru care ma nemultumeste” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

